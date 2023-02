Tigre venció 2-0 a Belgrano en condición de visitante, en el inicio de la fecha n° 5 de la Liga Profesional de Fútbol. Mateo Retegui, goleador del torneo pasado, fue el autor de los dos goles. Esta temporada ya convirtió 6 en cinco partidos, y lleva 21 tantos en sus últimos 24 encuentros disputados con la camiseta del Matador.

Luego del cotejo, Chapita habló sobre la victoria en Córdoba y admitió sus ganas de marcar más: “Me siento bien, creo que el equipo está en un gran nivel. Hoy jugamos un grandísimo partido en una cancha difícil. Tuvimos muchas situaciones y si estaba un poco más fino podía haber hecho otro. Así y todo contento por haber convertido dos goles y llevarnos los tres puntos”.

“No sé si se abrió el partido con la expulsión de Losada, porque nosotros antes de la roja habíamos tenido varias situaciones. A mi entender ya eramos superiores. No sé si Belgrano tuvo alguna chance clara, no recuerdo bien ahora. Fuimos superiores, justos ganadores. Y lo hicimos de una gran manera en una cancha muy difícil”, concluyó sobre el análisis del partido.

Por último, Retegui no descartó la posibilidad de ser llamado para la Selección Argentina: “Ojalá en un futuro llegue el llamado, pero hay que estar tranquilo y tener los pies sobre la tierra. Si llega bienvenido sea, lo intentaré aprovechar de la mejor manera. Y si no a tirar para adelante del lado que me toque”.