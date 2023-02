Shakira no descansa. “TQG”, su última canción que lanzó junto a Karol G volvió a atacar a su ex pareja, Gerard Piqué. Pero, además, no se olvidó de la madre del ex futbolista, Montserrat Bernabeu, y le envió un nuevo mensaje de una manera muy particular.

Sí, volvió la bruja a la terraza de la cantante de “Monotonía”. Luego de estrenar TQG volvió a colocar el maniquí en su balcón. Ahora lo hizo con un soporte para asegurarse que no se caiga con el viento ni sea removido. Cabe recordar que el polémico maniquí apareció en su balcón luego de la separación con Gerard Piqué y apuntaba directo a la casa de sus ex suegros. El mensaje es claro y está dirigido a Montserrat.

Es que Shakirano tiene piedad con la madre de su ex pareja. Cabe destacar que, si bien en un principio aparentaba que la relación entre ellas era excelente, con el paso de los años se supo la verdad. Incluso hay muchos comentarios que la madre de Piqué nunca quiso a la madre de sus nietos. Siempre onsideró que no era la mujer apropiada para su hijo.

Los medios españoles confirmaron que la bruja volvió a su lugar de origen, el balcón de la cantante colombiana. Si bien en esta última canción no la nombra, no se olvidó de ella y el daño que la habría hecho a la pareja en sus constantes intromisiones así como también el apañamiento de las infidelidades de Piqué.

Shakira no olvida ni perdona, factura. Con la reaparición de la bruja le volvió a enviar un despiadado mensaje a su ex suegra cuando parecía que todo iba volviendo a la calma y la Sessions #53 pasaría a segundo plano, pero no. La cantante no olvida lo que le hicieron sufrir. Informa Voces Críticas.

Por eso, luego del exitoso lanzamiento de “Te quedé grande”, la madre de Sasha y Milanvolvió a atacar a Piqué donde, tal vez, más le duela, su madre. No oculta lo que piensa sobre su ex suegra. Por su parte, Bernabeu Montserrat lo recordará cada día que se asome a la ventana.