Pablo Urdangarin es la flamante nueva presa de la prensa española. Luego de dejar en claro que no quiere hablar de los escándalos en los que está involucrado su padre, Iñaki Urdangarin, se conocieron algunos detalles sobre la vida que lleva el joven deportista. Muy alejado de la corona, pero pendiente de todos sus movimientos.



El hijo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, Pablo, es el integrante de la realeza más discreto. Aparentemente, él no quiere saber nada con la monarquía española, sin embargo, no le pierde pisada. Pablo es una persona sumamente independiente: vive solo en un lujoso departamento de Barcelona, tiene una carrera profesional como jugador del FC Barcelona y se mantiene al margen de los problemas reales.





A pesar de eso, a Pablo Urdangarin le interesa estar al tanto de lo que pasa en la realeza, como forma de protegerse en caso de que la prensa vaya por él, aunque sin demostrarlo en público. Con la única integrante que tiene una buena relación es con Irene, quien no ve la hora de cumplir la mayoría de edad para mudarse junto a Pablo.



De lo que no reniega el joven deportista es de la fortuna de su familia. La estabilidad económica de la infanta Cristina le permite a Pablo llevar una vida sumamente cómoda. Cuando se mudó a Barcelona, para desarrollar su carrera como jugador de balonmano, el hijo de Iñaki eligió un departamento de dos ambientes que tiene todos los lujos. Informa Voces Críticas





Su residencia es sumamente espaciosa, tiene una increíble terraza y está ubicada en una de las mejores zonas de la ciudad. Además, Pablo Urdangarin se dio el lujo de vivir solo. A diferencia de otros deportistas de su edad, él no divide los gastos con nadie porque no le hace falta. De esta forma, solo toma lo mejor que la corona española tiene para ofrecerle y el resto lo descarta.



Debido a la buena relación que tiene Pablo Urdangarin con Irene, el joven está muy ansioso con que su hermana termine sus estudios, algo que sucederá el próximo verano español, para que finalmente se mude a la misma ciudad con él. Irene se encuentra muy mal porque ya no soporta la vida que está llevando. Esa es una gran fanática de Barcelona y quiere pasar ahí sus próximos años.