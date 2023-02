Definitivamente Gran Hermano es uno de los programas más vistos y elegidos por muchos, desde que comenzó cada vez nuevas cosas van saliendo a la luz sobre los diversos personajes que conforman la casa y distintos personajes queridos terminan abandonando el reality.

Lo cierto es que este domingo se conoció a otro eliminado de la casa de Gran Hermano. Quien se terminó yendo de la casa tras quedar en un mano a mano con Camila, fue Daniela. Cabe recordar que ella había entrado para vengarse de muchos de los que ya salieron y lo logró. Sin embargo, le tocó abandonar la casa.

La partida de Daniela trajo varios ingresos, ya que ni bien se fue, anunciaron que varias personas entrarían a la casa. Al principio los participantes no sabían de quienes se trataban hasta que comenzaron a llegar los familiares de los presentes.

Hace unas horas, notificaron que el fue el eliminado de la casa. Y la reacción de la ex diputada llamó mucho la atención, ya que no se inmoló. Cabe destacar que ella se encuentra en el ojo de la tormenta debido a sus comentarios sobre el peso de sus hijas que no pasan desapercibidos.

Luego de haber dicho que su hija era gorda, aprovechó para aclarar los tantos en la mesa de Gran Hermano y expresó que su hija Feli nació con el percentil bajo con lo cual es muy flaquita, le cuesta subir de peso y no puede usar ropa de su edad porque se le cae, por lo que contó que ahora la vio más gordita y eso la pone contenta.

Marcos se puso a cantar, eligió canciones de misa en Gran Hermano y las redes no pueden más: “Como un granito de mostaza”

Para distraer y apaciguar las aguas, Marcos de Gran Hermano se puso a cantar canciones de misa y le enseñó a sus compañeras de Gran Hermano algunas letras.

“Amo a un salteño católico”, escribían en las redes tras escuchar a Marcos. Lo cierto es que aquellos que siguen el programa, sabrán que es de los más queridos, al igual que Julieta, quien se sumó y comenzó a cantar con el salteño.