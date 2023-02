En los últimos días, Wanda Nara confirmó que será la conductora de la próxima edición de MasterChef. En este contexto, la mediática compartió sus dotes de cocina con sus seguidores y confesó los errores que suele cometer.

“Desde siempre me encanta cocinar. Mis emplatados son los peores del mundo mundial, pero nada me detiene nunca”, comenzó Nara en su cuenta de Instagram, donde mostró el resultado de sus diferentes preparaciones en la cocina.

Sin embargo, Wanda compartió sus resultados poco estéticos y reflexionó acerca de estos “errores”: “Acá la torta, me salió morocha y desnivelada (me pasa seguido) por una falla del horno o mía . Pero rica igual”.

“La sopita del final, no recuerdo si la hice yo o es de un restaurante, pero me sale idéntica la de espárragos y la de zapallo,más rica no puede ser, la hago que no podrían creerlo”, comentó y desató un sinfín de comentarios de sus seguidores.

En este sentido, Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira, se sumó a los comentarios y le dio la razón a su hija: “Tengo que reconocer que cocinas muy muy rico, casero y con amor siempre tus platos. Yo aún recuerdo los spaghetti y el sabor del pesto genovés que me preparaste el primer día que llegue a tu casa en Génova, Italia. ¿Vos lo recordas?”.

El pedido de Telefe a Wanda Nara para que sea conductora de MasterChef

“Le pidieron que se quede morocha por Susana. Le recomendaron amablemente para no joder a Susana”, señaló Ángel de Brito. “Ya tuvieron un gran quilombo cuando le enchufaron a Valeria Massa y que la promocionaban como la sucesora de Susana”, contextualizó.

.“Wanda, que es astuta sobre todas las cosas, en la última nota que hizo aclaró que no es la sucesora de Susana. Jamás diría eso porque sabe que no le gusta”, destacó el periodista. “Susana no está enTelefe, no aparece en el programa ni en la programación, pero es la estrella del canal igual y se la cuida como tal”, explicó Ángel.