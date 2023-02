No es un secreto para nadie que una de las parejas que se llevaron todos los elogios por su manera de ser y de expresarse ante el público fueron Karol G y Anuel AA. Cuando este fogoso romance terminó su ruptura generó muchos destellos por los seguidores de ambos.

Bien sabemos que tras esta separación de Karol G con Anuel, éste inmediatamente se relacionó amorosamente con Yailin la más viral, incluso hasta llegaron a casarse de manera privada pero cuando se supo lo de su boda el mundo revolucionó, y ahora pocas semanas atrás estalló la bomba que el puertorriqueño terminó con la cantante dominicana quien está en la dulce espera de un hijo de él.

Tras esta nueva separación del ex de la cantante colombiana surgieron rumores que la bichota y él se habían reconciliado, de hecho, se viralizó un video reseñado en una nota de Voces Críticas donde se dice que la artista en su cumpleaños estaba con Anuel.

Sin embargo, todo es puro rumor porque si bien es cierto que Karol G ya superó esa etapa de despecho por Anuel, está dispuesta a darle otra oportunidad al amor, pero no con el hombre que la hizo sufrir, al parecer existe otro personaje que la trae por el piso. Así lo dejó en evidencia en una entrevista que brindó a un conocido portal donde manifestaba que en su nueva canción revela su actual estado sentimental, pues una de las estrofas reza: “No estoy enamora, pero falta poquito, yo sé que me falta poquito”

Por lo que el diario estadounidense, Karol G lo confirmó y admitió que alguien llegó a su vida a alegrar esos momentos triste que vivió en un pasado. “La vida me ha traído a alguien que me hace sentir feliz de nuevo”, ante esta confesión de amor muchos de sus fans piensa que se reconcilió con su antiguo novio, Anuel AA, por lo que entristecería a Yailin ya que a pesar de todo no logró conseguir que la olvidara.

Sin embargo, todo es falso, pues no es Anuel AA quien tiene latiendo de nuevo el corazón de Karol G, en uno de los temas dio pistas la cantante que esa persona con quien sueña sería Feid, el hombre con quien viene relacionándola hace varios meses.