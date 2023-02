Uno de los mayores escándalos que atravesó la familia real fue luego de que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieran desligarse de la Corona para asentarse en Estados Unidos y sus hijos. A partir de ese momento, comenzó una guerra cruzada entre ambos lados del Atlántico, donde las acusaciones y los ajustes de cuentas comenzaron a ser moneda corriente entre los herederos de la reina Isabel II.

Sin embargo, no quedaba del todo claro sobre cuándo había empezado el problema, aunque sí se apuntaba a que la culpable de la ruptura de la familia era la duquesa de Sussex. Es que, tras contraer matrimonio con el hijo menor del rey Carlos III, comenzó a sentir el rechazo de su nueva familia, situación que terminó explotando luego del nacimiento de su primer hijo, Archie.

En este contexto, se conocieron los motivos por los cuales los miembros de la realeza nunca aceptaron a Meghan Markle. Cabe tener en cuenta que uno de los principales resquemores de la Corona para con la actriz tiene que ver, justamente, con su pasado como protagonista en las pantallas: claramente, un estilo de vida que poco tiene que ver con lo pregonado desde los Windsor.

De todas maneras, este estilo de vida particular no fue razón para que el príncipe Harry no se enamorase perdidamente de ella. Por esta razón, en 2018 decidieron sellar este amor en una de las bodas más emblemáticas que se recuerden. Sin embargo, este no fue más que el inicio de los problemas.

En el 2020, el hijo menor del rey Carlos III y Meghan Markle tomaron la tajante decisión de alejarse de la Corona Británica, para llevar una vida independiente desde lo económico y sin obligaciones reales. En este marco, se desnudó uno de los principales objetos de crítica de la ahora duquesa de Sussex.

Según indicaron desde la familia real, la esposa del príncipe Harry está obsesionada con el dinero, y busca un estilo de vida que se valga del lujo y de la ostentación: desde autos deportivos hasta jets privados. De acuerdo a las mismas críticas, el motivo por el cual decidió casarse con el duque de Sussex no era otro que este mismo: poder valerse de ese estatus que da la Corona. Informa Voces Críticas.