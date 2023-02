Hace unos días, los familiares de los participantes restantes sorprendieron cuando ingresaron a la casa de Gran Hermano. A raíz de esto, el clima en el reality se tornó más distendido y Marcos quedó expuesto mientras hablaban de una de las comidas que compartieron con todos.

Esto se dio a conocer gracias a que La Tora lo expuso y estallaron las risas de todos. Todo comenzó cuando se presentó la duda de qué era una rosqueta, a lo que el padre de Nacho contestó que hacía referencia a las rosquillas. Sin embargo, Lucila contó: “Acá rosquete es la cola. Ayer comimos una comida que se llama rosquete y el primo dijo ´Qué rico rosquete´”.

“Se me confesó el primo”, lanzó Romina divirtiéndose con la situación. Posteriormente la hermana de Marcos describió que el rosquete es como una dona de masa fina y azúcar. “Un día vino Santi (del Moro) con el rogel y el primo dijo ´torta capita´”, acotó La Tora haciendo alusión a otra confusión que tuvo el Primo.

La Tora sacó a la luz los piropos que su mamá le tiraba a Marcos

La Tora fue una de las participantes que pudo salir y volver a entrar a Gran Hermano gracias al repechaje, por eso pudo ver el reality desde afuera y charlar con sus familiares sobre lo que opinaban de cada participante. En este sentido es que tuvo lugar la confesión.

“Saltaba y decía (Gladys): ‘No puede salir tan bien de la pileta’. Capaz estaba todo pintado y decía: ‘Hasta el maquillaje de mariposa le queda bien’. No sé, tenía un kimono… ‘Mirá lo que le queda ese kimono’. Lo volvía loco. ‘Qué pibe lindo, qué rico olorcito’”, lanzó La Tora, sin filtro.

Lejos de sentirse incómoda, Gladys, la mamá de la concursante, le habló directamente a Marcos: “No se habrá asustado porque está acostumbrado, ¿o no? No te pongas colorado”. El salteño no supo qué decir y hubo una risa un poco incómoda de algunos de los participantes para sobrepasar ese inesperado momento durante el almuerzo.