No es para nadie un secreto que la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa es una de las más sonadas del momento. Después de las declaraciones de la reina de corazones afirmando que el novelista se burlaba de su hija Tamara Falcó, ahora son los hijos del escritos los que salen a la palestra para advertirle que no le tienen miedo a ella.

Y es que este problemón de la relación entre los hijos de Mario Vargas Llosa con la influencer siempre ha estado mal, todo comenzó desde que la socialité y el escritor decidieron vivir juntos, pero ahora que se han separado, las diferencias al parecer aumentaron

Ahora quienes explotan son los hijos del escritor peruano, que a través de una famosa revista ha asegurado que no hay que tenerle miedo a Isabel Preysler, indicando que no les preocupa nada lo que contar la ex de su padre sobre su familia, al fin y al cabo, ellos lograron lo que querían y era tener a sus padres juntos de nuevo. Informa Voces Críticas

Uno de los que más se ha afincado contra Isabel, es Álvaro, hijo mayor de Mario Vargas Llosa quien se encuentra en Málaga acompañando a su padre en la inauguración de la II edición del Festival Literario de América y Europa, Escribidores, que se está celebrando en la ciudad andaluza del 22 al 25 de febrero.

Fue durante la llegada de Mario Vargas Llosa y su mayor hijo a la ciudad, diferentes reporteros intentaron preguntar al premio Nobel por su expareja, así como por Tamara Falcó quien mantenía una bonita relación con el escritor.

Pero ante el acoso de los periodistas Mario Vargas Llosa permaneció callado, mientras que su primogénito se atrevió a responder por su padre con tono seco y muy drástico “No tenemos el menor interés de saber nada de ella, no nos interesa”.