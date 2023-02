ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La selección argentina de básquet buscará esta noche en Mar de Plata una victoria ante República Dominicana para clasificar al campeonato Mundial, que se jugará en Japón, Indonesia y Filipinas a mitad de año. La selección jugará a estadio lleno y necesita ganar para no depender de otros resultados.

El encuentrose disputará en simultáneo con otros cinco, dos de la misma zona (Panamá vs. Bahamas y Venezuela vs. Canadá) y otros tres de la F (Colombia vs. Puerto Rico, Uruguay vs. México y Brasil vs. Estados Unidos). El resultado determinará quien se queda con el cupo a la Copa del Mundo.

La selección argentinaestá cuarta en el torneo, con la misma cantidad de puntos que Venezuela y República Dominicana. Con 19 puntos, la selección cuenta con un registro de ocho victorias y tres derrotas, y depende de sí misma para lograr la clasificación. En caso de perder, quedará en la misma posición y deberá mirar con atención qué ocurre con Puerto Rico, México y Brasil en la otra zona.

La importancia de este partido es tal que en las últimas horas Gabriel Deck (Real Madrid) y Nicolás Laprovíttola (Barcelona) quienes no pudieron disputar algunos partidos con la selecciónpor coincidencias en el calendario con la Euroliga, viajaron desde España para sumarse al equipo y estar entre los 12 que saltarán a la cancha.

El partido se realizará en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y comenzará a las 21:10 y lo transmitirán en vivo TyC Sports y DSports, por lo que también se podrá ver a través de las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.