Desde que Gerard Piqué formalizó públicamente su relación sentimental con Clara Chía Martí el nombre de la chica ni del deportista han dejado de verse en las redes sociales ni en los diferentes medios de comunicación. Además, su ex, la cantante colombiana aún dolida ha lanzado fuertes indirectas que están afectando a la joven relacionista pública.

No es la primera vez que Shakira lanza punzantes dardos a Clara Chía Martí, haciendo referencia de que el deportista en varias ocasiones ha intentado retomar su relación. Así lo dejó en evidencia con Bizarrap donde dejó entrever que algo así habría sucedido, advertencia que nos imaginamos puso en dudas los sentimientos de Pique hacia ella.

Jordi Martin destacado periodista que ha seguido de cerca la noticia de separación de Shakira, Piqué, ha comentado que el ex futbolista volvió en una ocasión con la colombiana con la excusa que había menores y no quería dejarlos desamparados a pesar que ya estaba con la joven relacionista pública.

Pero al cabo de un tiempo, este triángulo amoroso no resultó, así que Pique de nuevo abandonó a Shakira y siguió más enfocado con su relación con Clara Chía Martí, pero no todo ha sido tan sencillo, ya que quien se ha llevado la peor parte de este problemón es la joven de 24 años.

Es por ello, que Clara Chía Martí cansada de tanto sarcasmos de parte de la ex de su novio, y de soportar que su pareja conviviera bajo el mismo techo con la mamá de sus hijos, le habría dado un ultimátum a Piqué y le exigió que le dé el lugar que merece como su novia.

Al parecer con esta firme advertencia de Clara Chía Martí hacia el ex de Shakira, no le queda de otra al deportista que tomar las cosas con calma y pensar muy bien antes de actuar, de lo contrario se quedará sin el chivo y sin el mecate, porque ya perdió a la colombiana y si continua con este comportamiento machista perderá muy pronto a la joven quien ya no tolera más un insulto ni humillación ni de la colombiana ni de su novio.