Shakira no para de sumar éxitos. Desde que se separó de Gerard Piqué, ha lanzado 4 canciones referidas a la polémica ruptura y todas han tenido un gran recibimiento del público. La última fue hace unos días, TQG, con Karol G y, nuevamente, es récord.

La cantante de “Te felicito” hizo una publicación en Instagram donde celebró que su última canción está en el puesto N°2 de Spotify, en el chart global. Además, reveló que en estos momentos tiene dos canciones en el Top 6. Por todo eso, no pudo ocultar su emoción y resaltó que es una sensación increíble, lo que está viviendo.

La ex pareja de Gerard Piqué además agradeció a todos los fans y seguidores por el apoyo recibido. Es que tal como dijo en Music Sessions #53, ella ya no llora, ahora factura y la muestra de los éxitos que ha logrado desde que no está con el padre de sus hijos es increíble.

TQG, la última colaboración que realizó con Karol G, nuevamente está dirigida a Piqué. Allí una vez más hace alusión a la mediática separación y, también, le manda un mensaje a Clara Chía Martí, no nombra a nadie pero, las referencias hacia ellos son explicitas. Informa Voces Críticas.

Lo cierto es que la canción de las dos colombianas se lanzó al mercado el 24 de febrero último y ya está en el puesto 2 de Spotify. En YouTube, a las 6 horas de haber salido al mercado ya tenía más de 4 millones de reproducciones. Al día siguiente, ya había superado los 44 millones. Un éxito rotundo.

Por todo esto es que Shakiray Karol G celebran el nuevo éxito de su colaboración. Cabe resaltar que, para hacerla, la ex pareja de Anuel AA debió cumplir una exigencia de Shakira que era la de destinar varias horas del día a la grabación para que salga impecable, tal como resultó.