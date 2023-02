Para nadie es un secreto que una las parejas de matrimonio más estables y quizás hasta los más envidiados por muchas celebridades es el conformado por Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, y es que el matrimonio desde muy jóvenes están juntos y por ende son muchas cosas que tienen en común, pero siempre habrá algo así lo más mínimo que sorprende y que deja sin palabras.

Bien sabemos que Antonela Roccuzzo es una mujer muy alegre, activa que le encanta disfrutar momentos con Messi, amigos y familiares, por eso que cuando existe un motivo para celebrar por todo lo alto no escatima en celebrarlo.

Esto fue lo que pasó con la guapa rosarina quien este domingo festejó sus 35 años de vida y lo hizo por todo lo alto. Una inmensa fiesta que decidió compartirlo con sus amigas más queridas quienes la acompañaron durante toda la tarde y pasaron un día diferente y muy alegre.

El tremendo agasajo de Antonela Roccuzzo contó con una envidiable decoración colmada de muchos globos de distintos tonos, así como una inmensa tarta de tres pisos diseñada como una lámpara mágica de aceite, al estilo de Las mil y una noches.

Las invitadas de esa noche de Antonela Roccuzzo inmortalizaron el momento con hermosas y emotivas frases deseándole muchos éxitos. Una de las que se destacó fue la influencer libanesa quien dedicó un tierno mensaje a quien considera su hermana del alma.

Pero a pesar de tanta emoción vivida por Antonela Roccuzzo no todo era alegría para ella, ya que quien no logró estar presente fue su esposo Lionel Messi quien no le perdonaría que haya organizado un fiestón sin poder estar él ahí y disfrutar comiendo tarta durante toda la noche, pero seguro que ese apetecible postre no le faltará al jugador cuando regrese a su dulce hogar.