No es la primera vez que Cinthia Fernández se manifiesta a través de las redes sociales, además de los programas de televisión, para poner en evidencia a la deuda de alimentos que tiene el padre de sus tres hijas, Matías Defederico.

Esta vez, no solo se volvió a referir a su ex, sino que disparó contra su ex suegra, Ani Frascino: “Ay, ex suegrita, los palos te incluyen a vos, supongo”, expresó con sarcasmo, Cinthia Fernández, en un video selfie en el que decidió finalizar la grabación con el típico gesto ofensivo de la “peineta”.

Tras ello, grabó un nuevo video que, esta vez, en vez de publicarlo en sus historias de Instagram, la mediática lo dejó colgado en el Feed: “Así fue mi semana. Tranku la vuelta al cole”, escribió junto al nuevo video que le dedicó al padre de sus hijas y a su ex suegra.

El posteo de Cinthia Fernández contra su ex, Matías Defederico

“Tan tranku como la rascada de (emoji de pelota de fútbol), justo, de los papas luchones”, escribió junto a un video de TikTok que subió a su cuenta de Instagram y en dónde aprovechó el audio para disparar contra su ex pareja y padre de sus tres hijas, Charo, Bella y Francesca.

“Si usted después de ver este video se sintió identificada, puede depositar el nombre del (emoji de rata) en comentarios. ¿Empiezo yo? (emoji de rata): Defederico Matías”, finalizó el texto, la mediática.

Recientemente, Cinthia Fernández explicó cuál es el inconveniente que tiene con su ex pareja: “Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada”, dijo en televisión.

“No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años. Me pasa 55 mil pesos y arreglate con las pibas. Son más o menos, 17 lucas por chica. Todo lo pago yo”, cerró la mediática.