Desde su comienzo, Gran Hermano se posicionó rápidamente como uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Su amplioratingpor sobre los demás canales refleja el fanatismo de los televidentes por el programa que conduceSantiago del Moro.

El pasado lunes por la noche, tal como había comunicado el conductor, ingresaron seis nuevos participantes aGran Hermano. Se trata de los familiares de los hermanitos que permanecerán durante algunos días en elrealitymás visto de los últimos meses.

En ese marco, los familiares no solo estarán de visita, sino que además jugarán.Ellos no podrán compartir la información que traen de afuera porque romper el aislamientosignificaría mandar a sus seres queridos directo a placa.

Este domingo por la noche, en plena gala de eliminación, Florencia LattanzioaliasLa Puma, quien tuvo la posibilidad de estar unos días en la casa deGran Hermanoacompañando a su hermana gemelaCamila, habló sobre la convivencia con Romina.

En tanto, la jugadora de fútbol tuvo un buen vínculo conGladys, Rodoy otros jugadores, excepto con la exdiputada:“Con Romina me llevé muy mal porque la trató muy mal a Camila, muchas veces. Le dijo lo de la pastillita, y también cada vez que se acercaba Cami, se notaba que cortaban la conversación”.

Santiago Del Morole advirtió aFlorenciaqueLidia, la mamá deRomina, estaba allí en el estudio y le consultó a la señora qué pensaba respecto a los dichos de Lattanzio:“Para mí es un juego, para mí Romina es es buena persona pero por ahí no la conoce realmente a Camila, porque están en una casa que por ahí no se conocen. Para mí, mi hija es buena persona. A mí Camila también me gusta. La veo en la tele y me encanta”, afirmó.