La separación de Shakira y Piqué suma un nuevo capítulo al conocerse detalles de la relación de Milan y Sasha con su abuela, la madre del jugador. Al conocer toda la infidelidad, hay dos bandos separados y sus hijos están en el medio.

Por ahora Shakira conserva la tutela de sus hijos y el ex futbolista del Barcelona los visita en sus momentos libres. Muchas veces se lo vio afuera de su ex domicilio en donde no ayuda con los bolsos y solo le abre la puerta del auto.

El escandaloso divorcio también afectó la relación con Montserrat Bernabeú y Joan Piqué, ya que no ven a sus nietos como les gustaría. Shakira les prohibió las visitas y los encuentros, según expresó Vanitatis.

Para evitarle la pena a su madre, el empresario de Kosmos ideó un plan. Según el portal una vez que busca a los niños se los entrega a Montserrat y ella los traslada a su actividades, informa Voces Críticas.

Esto fue confirmado por fuentes cercanas quienes aseguraron que no quiere que la cantante de “Monotonía” se entere de esta estrategia. Aún se desconoce por cuánto tiempo se dará esta acción hasta que la cantante colombiana vuelva a ponerse en contra de la familia de su ex pareja.

Luego de estrenar TQG, la cantante internacional colocó nuevamente el maniquí en su balcón. Sigue apuntando a la casa de sus ex suegros y esta vez le colocó unos soportes para asegurar su estabilidad lo cual sigue la guerra entre ambos.