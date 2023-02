Con la nueva noticia de la infanta Sofía siguiendo los pasos de su hermana, la princesa Leonor, llendo a cursar el mismo bachillerato en el internado de Galés, específicamente en el UWC Atlantic College, en donde ya lleva dos años su hermana, las dudas por lo que ha sido el paso de la princesa han entrado en tendencia.

Y es que de hecho, la princesa Leonor no es la mejor haciendo amigos, y así lo ha demostrado en el tiempo que tiene estudiando lejos de casa, ya que según algunos medios, la princesa está sola y no se le ve ningún círculo de amigos y mucho menos en fiestas, o reuniones fuera de las clases.

Cabe destacar qué hay comentarios de sus compañeros en donde indican que la princesa no es como la imagen dulce y de mucho carácter que aparenta ante el mundo, si no que tiene una bastante inmadura, cuestionable ante sus amigos de que le tocará reinar en unos años con es actitud que no le trae ninguna amistad.

Por otro lado, medios recordaron que cuando iba a la escuela de Santa María de los Rosales en Madrid, la futura reina indicó que tenían que hacerle una reverencia cuando la saludaran, lo que generó burla y odio hacia ella desde un inicio entre sus compañeros.

Ahora, queda es ver cuál es la actitud que tendrá su hermana Sofía, y si le harán un espacio en el instituto a pesar de llevar esta mala impresión de parte de la princesa Leonor, quien capaz le haya ensuciado lo que será la nueva vida de la infanta.