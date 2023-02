Tal parece que los problemas en el mundo de la realeza son cada día más fuertes y siempre dan de qué hablar. Hoy el turno es para la reina Letizia quien no sabe que está siendo engañada por el rey Felipe a sus espaldas.

Bien sabemos que cuando la reina Letizia y Felipe se conocieron y empezaron su relación amorosa y la presentó ante los miembros del palacio, ella no fue vista con muy buenos ojos por parte de los padres del soberano, de hecho, Juan Carlos y Sofía le habían pedido a su hijo que dejase a la actual reina, pero éste no estaba dispuesto a separarse del amor de su vida.

Sin embargo, a pesar de todo el amor que el rey Felipe le ha profanado a la madre de sus hijas no parece tan real que se diga, ya que la reina desconoce que su esposo la ha estado traicionando en su propia casa. Resulta que, a pesar de las súplicas pedidas por su esposa, el actual rey sigue manteniendo comunicación con todos sus familiares, incluso con su padre Juan Carlos I. Informa Voces Críticas

En diferentes ocasiones, se ha comentado de los grandes escándalos que han provocado los hijos de la Infanta Elena, Froilán y Victoria, siendo el joven el más problemático hasta el punto que la misma madre y cuñada de la reina Letizia le ordenó a su hijo se fuera de su casa y fuera a vivir con su abuelo en Abu, pero no solo es Froilán el dolor de cabeza de la hermana de Felipe, Victoria Federica no se queda atrás con sus andanzas.

La sobrina del rey Felipe, esposo de la reina Letizia ha tomado el camino desastroso de su abuelo y hermano, ha roto los protocolos, se ha negado a estudiar y trabajar y ha dedicado su juventud en ser influencer, y lo más escalofriante es que en su tiempo libre sale a fiestar con sus amigos hasta altas horas de la madrugada.

Un reconocido medio español se ha puesto en contacto con un taxista que afirma que la sobrina política de la reina Letizia ha sido cliente suya, ya que en varias ocasiones la ha recogido a las puertas de la discoteca y le ha pedido al conductor que la lleve hasta Zarzuela, evitando de esta manera que su madre, la infanta Elena la vea en ese estado desastrosos y por ello pasa la noche al lado de su abuela, con quien tiene una excelente relación.

“Ella me dio la dirección del palacio y me pagó para que la llevara al sitio, es muy educada, se portó bien durante el largo trayecto”, dijo el taxista quien no salía del asombro al reconocer después que llevó en su auto a la sobrina del rey Felipe y de la reina Letizia.

El taxista contó que al llegar al palacio le abrieron la puerta como si la estuvieran esperando, claro que no distinguió quien fue exactamente, pero presume que sería la servidumbre por la alta hora en que llegó a Zarzuela. Lo cierto es que se desconoce si la reina Letizia tiene conocimiento que Victoria se queda en su casa los fines de semanas, y sino de seguro ya tuvo palabras con su esposo al hacer esto a sus espaldas.