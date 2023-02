El fútbol europeo está conmocionado tras la triste noticia que involucra a uno de los jugadores del PSG, Achraf Hakimi, quien además preocupa a Galtier y a todo su equipo.

Una joven habría informado a la policía que el jugador del club parisino habría abusado de ella el pasado 16 de enero, justamente en la capital del país francés. Esta noticia fue bastante sorprendente, ya que el fútbol aún no se recupera de la polémica con Dani Alves, que debió ingresar a la cárcel justamente por el mismo motivo que Achraf.

“Tras escapar, debió llamar a un amigo para que la recogiera. Instantáneamente fue a hacer la denuncia”, declararon los medios. La Fiscalía parisina se ha hecho cargo del caso, ya que la joven totalmente asustada e indefensa no quiso oficializar la denuncia.

El futbolista habría contactado a la joven por Instagram, invitándola a su domicilio mientras su mujer e hijos no se encontraban en él. Allí habría sido donde él habría abusado de la joven cuya identidad no puede ser revelada. El entorno del presunto violador ya negó los hechos y decló que Achraf no está preocupado por la investigación ni por el caso.

Hiba Abouk se encontraba de vacaciones en Dubái mientras los hechos ocurrieron, ya que ahí es donde acude junto a sus dos hijos, Naím y Amín, siempre que su agenda se lo permite. Vaya sorpresa se debe haber dado cuando la noticia se dio a conocer. Esperemos que la justicia se encargue y la verdad salga a la luz.