Gerard Piqué volvió a protagonizar un duro cruce con Ibai Llanos que esta vez incluyó insultos por parte del novio de Clara Chía y un compañero tuvo que intervenir para poner paños fríos a la situación.

Gerard Piqué se encuentra en el ojo de la tormenta hace varios meses, luego de que se conoció que le fue infiel a su Shakira, esta le dedicó una canción que fue un éxito mundial. Mientras tanto, el exfutbolista tiene su trabajo en la The King ‘s League, un torneo dirigido por Streamers que formó junto a Ibai Llanos.

Si bien el streamer y el exdefensor de Barcelona han mostrado una buena relación desde que se conocieron, en las últimas semanas se dieron unos fuertes cruces que parecen revelar que algo no va bien entre ambos.

En la última transmisión de la The King ‘s League, Ibai Llanos contaba que no estaba dispuesto a ejecutar un penal si Iker Casillas era el que estuviera atajando. Allí el defensor soltó una seguidilla de cuestionamientos contra Ibai que no le gustaron nada a sus seguidores.

Ante las palabras de Piqué, el periodista Gerard Romero intentó calmarlo y le advirtió que se había excedido con lo que había dicho. Luego de esto siguieron con la transmisión normalmente.

Este momento del directo se hizo viral en las últimas horas, pero fue parte de la emisión del anterior fin de semana. Luego Ibai terminaría pateando el penal y convirtiendo el gol. Sin embargo, la actitud de Piqué molesto y mucho en las redes sociales.