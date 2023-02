Impacto histórico: la Selección Argentina de Básquet quedó eliminada del Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia y no participará de la cita mundialista por primera vez en 41 años, ya que su última ausencia se produjo en la edición de Colombia 1982. El equipo de Pablo Prigioni cayó en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, por 75-79, frente a la República Dominicana de un viejo conocido: Néstor “Che” García, quien fue seleccionador albiceleste durante este ciclo y festejó sin tapujos la clasificación de sus actuales dirigidos.

Argentina estuvo con el marcador a su favor durante casi todo el encuentro, hasta que a falta de 2 minutos los centroamericanos igualaron la contienda en 71-71. Pese a recuperar la ventaja con un doble de Gabriel Deck, la gran figura del cotejo con 27 puntos (más 3 rebotes y 2 asistencias), el cuadro local no sostuvo el vendaval final de la visita y registró una de sus peores derrotas en el último tiempo. Triste despedida para Carlos Delfino (2 puntos y 2 rebotes en 5′), el único eslabón de la Generación Dorada que quedaba. También lo sufrió Facundo Campazzo (10 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias), abanderado del plantel.

El actual campeón de América y todavía vigente subcampeón del mundo no participará del Mundial de Básquet por quinta vez en su historia, suceso que ya se repitió en 1954, 1970, 1978 y 1982.

🇩🇴 HISTORY 🇩🇴

Dominican Republic 𝗦𝗛𝗢𝗖𝗞 Argentina on the road to punch their ticket to the World Cup 😱#FIBAWC x #WinForDominicana pic.twitter.com/aSNlDDrztV

Publicidad

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 27, 2023