María Laura “Cata” de Gran Hermano reapareció en las redes sociales con una imagen que generó preocupación. La exconcursante compartió una foto desde su internación: qué dijo.

“El dolor se va con una sonrisa y con un poco de suero”, escribió la ex Gran Hermano a través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 200 mil seguidores. La catamarqueña acompañó sus palabras con una imagen desde el sanatorio donde se encuentra internada.

A pesar de que la peluquera canina de 41 años se mostró risueña, la noticia generó preocupación entre los fanáticos. Mientras tanto, se esperan detalles sobre su estado de salud, el cual se mantiene reservado hasta el momento.

El día que Cata aclaró sus dichos sobre Agustín en Gran Hermano

“Siendo vos homosexual ¿por qué te preocupaba tanto la presunta homosexualidad de Agustín?”, le preguntó Ceferino Reato en Gran Hermano “El Debate” luego de que la participante quedara fuera del juego por votación del público. Fue entonces cuando Cata aclaró sus dichos sobre la orientación sexual del joven platense dentro del reality.

“No me preocupaba”, aseguró la jugadora en diálogo con el panel. “Creo que muchas veces está bueno que si vos lo percibís, está bueno el poder acercarte y que esa persona lo pueda hablar”, indicó.

A pesar de los cuestionamientos, María Laura insistió: “Yo percibo la energía y hablamos, tuvimos un par de charlas con Agus y qué sé yo… lo sentía”. Y aclaró: “No lo deschavé. Mi palabra no es deschavarlo porque él nunca habló de eso. No era con intenciones raras. Capaz que me hubiese gustado por ahí eso de hablarlo con alguien”.

Cabe recordar que, tras su salida de Gran Hermano, trascendió que Cata se encuentra en pareja hace dos años con una mujer de 35 años llamada Soledad, a quien conoció jugando al fútbol.