El 2 de marzo a las 21 horas, e ciclo Jueves de Teatro presentará “Nunca nadie murió de amor, excepto alguien alguna vez”. La obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro se replicará el día viernes 3 de marzo.

SINOPSIS: La gente común no comprende lo complejo de estar quemado, piensan que es una muerte horrible. Lo horrible es seguir estando vivo. Con un ritmo vertiginoso y una pizca de humor negro, dos mujeres construyen y se relacionan en un mundo basado en la crueldad. No la simple maldad, porque va más allá de eso. Quemadas por el amor y el ardor, ponen en evidencia las formas disruptivas de relacionarse y sobrevivir, por no hacer aquello que les está destinado a hacer: morir.

“Nunca nadie murió de amor, excepto alguien alguna vez” del dramaturgo cordobés Ricardo Ryser, trata sobre el amor y la crueldad. La trama se centra en el vínculo de dos mujeres: la Mujer Vendada, que tiene el cuerpo quemado en un 98%, y Ana su cuidadora, quien está condenada a cuidarla. En esta relación… ¿tóxica?, ¿A parecerá el amor o solo la dependencia, desprecio y crueldad?

La obra contará con las actuaciones de Daniela Canda y Pablo Aguierre, la dirección de Rodrigo Cuesta y la asistencia técnica de Álvaro Maidana.

La entraga general tendrá un costo de $1300. La función del jueves 2 y viernes 3 de marzo, se realizará a las 21 horas, en la sala Mecano, de la Casa de la Cultura, Caseros 460.