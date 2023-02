Kylian Mbappé y Lionel Messi se encuentran atravesando el mejor momento de su relación en el PSG. En medio de las derrotas, los rumores de una salida de Christophe Galtier y la crítica de los ultras, los delanteros se muestran mucho más cercanos, lo que lleva tranquilidad a los fanáticos.

Sin embargo, la felicidad de ver al delantero francés y al capitán de la Selección Argentina entenderse más que nunca en el campo de juego duró poco. Ahora, se conoció que presionan a Mbappé a tomar una importante decisión sobre su futuro en el equipo parisino, lo que preocupa a Messi.

Todo se relaciona con el interés que tiene el Real Madrid por el ex jugador del AS Mónaco. Desde el equipo que dirige Christophe Galtier le han pedido al francés que decida cuanto antes y renovará o no contrato con el club, el cual finaliza en 2024.

La razón principal por la cual presionan a Kylian Mbappé a que tome esta importante decisión es porque no quieren que el jugador se vaya libre al ‘Merengue’ y no deje un euro en el club parisino. InformaVoces Críticas.

En ese sentido, a poco tiempo de que comience el mercado de pases de junio, el PSG estaría intentando que Mbappé tome una decisión y así evitar una salida gratuita en 2024, algo que casi sucede el año pasado, cuando el jugador de la Selección de Francia casi se va al Real Madrid, pero terminó renovando con el equipo parisino.

Esta es una situación que preocupa a Lionel Messi, ya que justo cuando se está llevando mejor con el francés, tanto fuera como dentro del campo de juego, la decisión que tome Kylian Mbappé podría generar conflictos en el vestuario del París Saint Germain.