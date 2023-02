Desde la ruptura entre Shakira y Piqué no para de intensificarse una guerra que parece no tener fin. “Monotonía”, “Session #53” con Bizarrap o “TQG” junto a Karol G fueron algunos de sus caballos de Troya contra la infidelidad de Piqué. Y si hay algo que está demostrado es que no está sola en esta batalla.

Familiares, amistades y artistas se pusieron del lado del equipo de la cantante colombiana en contra del exfutbolista y Clara Chía Martí. De las alianzas surgieron canciones, merchandising y sentidas palabras de apoyo.

Y ahora hay dos familiares que hicieron acto de presencia al lado de Shakira: Valerie Domínguez y Adriana Tarud. Y ambas no tienen nada que envidiar al triunfo de la estrella colombiana, informa Voces críticas.

Valerie Domínguez tiene 41 años y es modelo, presentadora, influencer y actriz. Fue elegida reina de la belleza en Colombia en el 2005 y llegó a estar en la final en Miss Universo al año siguiente. Es hija de un sobrino de William Mebarak, padre de Shakira, por lo que hay parentesco entre ellas.

Mientras, Adriana Tarud tiene 40 años, se recibió de ingeniera industrial y trabaja ahora como Directora de Relaciones Corporativas de Radio Caracol, en Bogotá. Es la segunda prima de la cantante colombiana y la que tiene el perfil más bajo de las 3, pero eso no quita que también haya ganado la corona de Miss Colombia en el 2006.

Así, 2 importantes aliadas acompañarán a la artista latinoamericana en Barcelona, sumándose a su ejército en el frente contra Piqué. Clara Chía Piqué ya debería estar buscando apoyo de forma urgente.