La infanta Sofía se encuentra en medio de su último periodo junto a sus padres, antes de iniciar su nueva etapa en Gales donde estudiará en el mismo internado que su hermana mayor, la princesa Leonor. Esta noticia ha devastado a los reyes de España, quienes disfrutan de los últimos momentos antes de que su hija se independice.



Sofía continuará sus vestidos en el UWC Atlantic College, por lo que a Felipe VI y Letizia no les queda mucho tiempo libre para disfrutar de la más pequeña de sus hijas. La infanta Sofía viajará antes de que inicie septiembre, para poder organizarse en su nueva residencia. Pero antes deberá cumplir con algunas obligaciones que exige la corona.





La hija menor de Letizia y Felipe VI deberá tomar la Confirmación antes de empezar el bachillerato. Aunque lo más habitual es llevar adelante esta ceremonia una vez iniciado el Bachillerato, Sofía seguirá los pasos de su hermana como es su costumbre y lo hará antes, por lo que ya se hizo el pedido de adelantar la ceremonia, para que Sofía no deje su Confirmación pendiente. Informa Voces Críticas



A su vez, la hermana menor de la princesa Leonor enfrenta un complicado desafío que, de no pasarlo, pondrá en peligro su estancia en Gales. Sofía debe estar muy atenta estos últimos meses de estudio que le quedan. Para poder ingresar a su nuevo instituto deberá presentar un expediente intachable, con las notas más altas. Por lo que no tiene que descuidar sus responsabilidades.





Pero no todo son presiones en la vida de la infanta Sofía, debido a que también la espera la celebración de su cumpleaños número 16. La hija de Felipe VI y Letizia celebrará su día especial el 29 de abril, junto a sus padres y el resto de los integrantes de la corona española, antes de partir hacia Gales.