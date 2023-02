Desde que ambos fueron eliminados de Gran Hermano, Thiago Medina y Daniela Celis se mostraron dispuestos a darse un nueva oportunidad para vivir su amor. Recordemos que cuando la ex participante salió por primera vez de la casa, vio algunos videos donde el joven no hablaba bien de ella. Esa situación, provocó que decidiera volver a entrar en modo “Venganiela” y las cosas no volvieron a ser como antes en el reality.

Cuando entró por segunda vez a la casa, Daniela se mostró en modo vengadora, jugó fuerte y logró eliminar a Coti, el Conejo y Thiago de la casa más famosa del país. Si bien pudo llevar adelante su venganza, una vez afuera de Gran Hermano, su corazón siempre estuvo con Thiago.

El día que asistió al debate de Telefe luego de hacer sido eliminada por segunda vez, su reencuentro con Thiago fue súpero fogoso y se dieron un beso delante de todo. En el piso todos se quedaron sorprendidos y al mismo tiempo le dieron un crédito más a la relación.

Los regalos que Thiago le hizo a Daniela para confirmar su amor fuera de la casa de Gran Hermano

Este viernes, Daniela y Thiago fueron juntos al programa “La noche de los ex” y debatieron acerca de cómo ven a los familiares de los participantes dentro de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, Robertito Funes dejó de lado ese tema y le hizo una pregunta al ex participante del reality: “¿Van a vivir juntos en algún momento o no?”, “Eso lo estamos hablando. Nos estamos conociendo todavía, acá afuera es diferente que en la casa”, fue su respuesta.

Cuando parecía que el tema había concluido, Ximena Capristo hizo una intervención que sorprendió a todos: “Le regaló a Daniela bombones y osos de peluche, tengo toda la info”. La esposa de Gustavo Conti, sabe muy bien de qué habla ya que ella también conoció a quien hoy es su pareja y padre de su hijo dentro de la casa de Gran Hermano.