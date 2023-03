Luis Miguel no tiene una buena relación con sus hijos y hace unos días sucedió algo inesperado. Se reencontró con su hija en la ciudad de Nueva York.

El “Sol de México” se cruzó con su hija Michelle Salas. El medio español Semana, cenaron junto a Paloma Cuevas durante su viaje romántico por la Gran Manzana.

Durante la cena de San Valentín, aceptó la invitación de su padre para lograr una reconciliación, luego de que se produjeran grandes problemas por como Michelle y su madre fueron retratadas en la biopic del artista.

El sitio TvNotas en 2018 informó que Luis Miguel trató de vincularse nuevamente con Michelle pero no quiso saber nada porque trató a su madre de una mujer fácil y su nacimiento habría sido producto de una aventura extramatrimonial. Por esta razón, le pidió que no la buscara porque no quería saber más nada de él.

Luego el tiempo pasó y ambos quisieron mejorar la relación. La influencer trabajaba para el Fashion Week Nueva York y se hizo un tiempo en su agenda para reunirse con su padre y su nueva pareja Paloma Cuevas, informa Voces Críticas.

No se entregaron detalles de este encuentro pero se conoció que llegaron a un buen acuerdo y posiblemente sea invitado al casamiento que se llevará a cabo con Danilo Díaz. Posiblemente veamos al autor de “La Incondicional” llevando a la novia al altar.