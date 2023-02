Los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton tienen un gran protagonismo en la realeza británica. Es que George es el segundo en la línea sucesoria de la corona, después de su padre. El niño y sus hermanos tienen una relación bastante distante con Camila Parker. No la reconocen como abuela y la llaman de una manera humillante.

El príncipe George como Louis y Charlotte, no le dicen abuela a Camila. Para asombro de muchos, no le dicen abuela, la llaman “Gaga”. La misma reina consorte lo afirmó y consideró que aún no sabe el origen de ese particular apodo. Deslizó que tal vez los hijos de Guillermo la consideren así. Es decir, que tal vez consideren que ya perdió sus facultades mentales debido a su edad.

El príncipe Guillermoy su esposa, no objetan ese particular e incómodo apodo que para muchos es ofensivo y humillante. De todas maneras, y lejos de ofenderse o molestarse, Camila Parker, reconoció que si bien no sabe de donde surgió ese sobre nombre, le resulta gracioso y tierno. Cabe remarcar que los pequeños príncipes tienen prohibido llamar a la esposa del rey Carlos III como abuela o abuelastra.

El particular apodo a la reina consorte surgió de sus otros nietos. Los hijos de los príncipes de Galesse sumaron a esa iniciativa. Cabe remarcar que todos ellos estarán junto en la coronación de Carlos III y Camila el próximo 6 de mayo. Es que la reina quiere que los nietos de su primer matrimonio también sean protagonistas de esa fecha tan especial para ella.

Por eso, es que ese día se los podrá ver al heredero de la corona británica junto a los nietos de Camila en el evento que promete ser multitudinario. Es que, ya se conocen varios detalles de la organización del mismo donde además de grandes personalidades de la realeza, habrá un imponente espectáculo musical.

El detalle de la relación de los herederos de la corona con la reina consorte no pasa desapercibido. Es que en medio de tantas peleas y enfrentamientos familiares, el particular apodo a su abuelastra no deja de sorprender. Es que por más que ella lo considere tierno puede tener un mensaje oculto.