Se creería que al ser el mejor jugador del fútbol, quien ahora lleva la copa mundial, todos los flashes van dirigidos a Lionel Messi pero es su esposa, Antonela Roccuzzo la que se roba las cámaras y ahora también, las alfombras rojas, en este caso verde en los Premios The Best.

En los últimos Premios The Best, que desde el 2016 organiza la FIFA para galardonar a los jugadores de fútbol más destacados, Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas con su maravillosa entrada de la mano de su esposo y un tremendo vestido que, aunque no mostraba mucho, destacaba su figura.

El vestido de la esposa del jugador argentinoera todo negro largo, con mangas hasta las muñecos y hombreras pero lo que más destacó fue la gran apertura que revelaba sus largas piernas, en su mano llevaba una cartera roja bastante llamativo que combinaba con sus labios que eran del mismo color brillante.

A su lado, Leo Messi, quien es candidato para ser premiado como el mejor del mundo (otra vez), se inclinó también por el negro, lució un elegante traje con pequeños brillantes en las solapas y un moño negro encima de una camisa del mismo color junto con un hermoso reloj que hacía juego con el look completo. Informa Voces Críticas.

La pareja combinaba más que nunca y, como es de costumbre, son los que se llevan todos los comentarios en cualquier evento en el que participan. La única decepción de la noche fue Rocuzzo y Messi que decidieron no llevar a sus hijos que normalmente los acompañan a todos lados ya que disfrutan celebrar y compartir en familia.

Luego de que Antonela celebrara su cumpleaños con familia y amigos cercanos, cierra la semana con otro look impactante y acertado en lo que son los premios más importantes del mundo del deporte. Sus seguidores mostraron su impacto en redes halagando su outfit y alimentándose del evidente amor que le tiene a Messi.