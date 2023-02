El padre de Nacho, Rodo, es muy sociable y le gusta mucho llamar la atención. Es muy extrovertido e histriónico, y parece ser el que más disfruta de su estadía en Gran Hermano.

De hecho, se filtró que él mismo se presentó al casting para el reality en España, peor no fue seleccionado. Por eso se mueve como pez en el agua, y hasta colabora con las estrategias de juego.

Pero a veces se le va la mano, como cuando habla del exterior. Ya ha dado muchos detalles de lo que sucede fuera de la casa, y ahora filtró información sobre los familiares de los otros participantes.

En una charla que podría tomarse como inocente, Rodo reveló cómo son las galas en el estudio de Gran Hermano, Y contó quienes participan y cómo interaccionan. “Los padres nos conocemos todos”, aseguró charlando con la Tora y con su hijo.

Qué opinión tiene Rodolfo de los familiares de los participantes de Gran Hermano

“La mayoría me caen bien”, aseguró. Y aunque no nombró quien queda fuera de esa mayoría, lo dio a entender por los tonos de voz que utilizó.

“La mamá de Agustín, un amor”, afirmó. “Pato, la mamá de Juli también, es muy divertida”, dijo. Y agregó: “Pero todos los papás, buena onda, entre nosotros también”.

Nacho quedó sorprendido de que los conociera a todos, y Rodo se dio cuenta entonces de que estaba filtrando datos que quizás no debía hacer, pero se justificó y siguió contando. “Esto se puede decir, ¿No? Porque en la gala estamos todos”, aseguró.

Y luego dejó en claro sus preferencias al reiterar: “La mamá de Agustín, genial”. Inmediatamente bajó la voz y casi susurrando confesó: “A la mama de Romina he conocido”, dejando muy en claro que no era muy de su agrado.

La Tora se vio tentada de contar cosas de afuera también, pro se contuvo un poco más, aunque habló de quiénes estuvieron para ”la repe”. Luego Rodolfo continuó enumerando a los familiares que conocía, tratando de no olvidarse de nadie: “Al hermano de Alfa, guapísimo el hermano de Alfa, muy guapo”, reiteró. “Al papa de Julieta también”, dijo, sin dar una opinión en particular.

Luego, con una mirada entre cómplice y misteriosa, le reveló a la Tora: “A tu papá”. Lucila se quedó muy sorprendida, y le preguntó: “¿A mi papá? En qué momento se habrán cruzado”.

La crítica de los fans de Gran hermano a las indiscreciones de Rodo

El video de la conversación llegó a las redes, y los internautas debatieron al respecto. Algunos, no lo veían como una transgresión importante: “Claro, porque decir que le cae bien la familia de algún participante es súper relevante”, decían con ironía.

Otros en cambio, estaban furiosos. “Después que no salga Trezeguet a decir que eso no influye el juego”, indicó un usuario. “Gran Hermano le advirtió a Romina que no estaba permitido cuando ella contó que el sobrino le dijo que la familia se unió desde que esta ella ahí”, compararon.