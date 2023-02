Claramente el ingreso de los familiares de los participantes de Gran Hermano renovó las energías y trajo muchos recuerdos. Romina, tras la eliminación de su sobrino, se acercó mucho a el pápá de Nacho y la mama de La Tora y decidió abrir su corazón.

La exdiputada, contó detalles exclusivos de su divorcio con Walter Festa, quien fue su marido durante varios años: “Mi ex ahora hizo el divorcio. Yo le dije por qué, ya estábamos separados y yo le digo ‘¿cómo vamos a hacer con el tema del divorcio?’. Y él me decía ‘bueno, esperemos’. No se quería divorciar. Entonces yo le dije ‘no, ya está, si nos separamos, nos separamos’”, comenzó contando la participante sobre el exintendente de Moreno, quien además es el padre de Felicitas y Nina y ella es mamá de Mía, fruto de una anterior relación.

“Él empezó a hacer el tema del divorcio con su abogado. Me pidió el acta de las nenas, la partida de nacimiento y el certificado de matrimonio. Después le pregunté, me dijo que había hecho todo y ahora estoy esperando. Me tiene que llegar la notificación, pero todavía no me llegó nada. Pero sí, ya lo hizo”, afirmó sobre el estado actual de su divorcio a Rodo y Gladys.

A medida que Romina contaba cómo fue su separación, el papá de Nacho la interrumpió y le expresó que tras el video que había recibido por su expareja en Navidad, pensó que aún estaban juntos: “A mí misma me sorprendió, porque cuando nos separamos, que no nos separamos de buena manera, no terminaron bien las cosas”, confesó.

“Hacía diez días que no nos hablábamos por una cosa que no me gustó y él en vez de decir ‘bueno, disculpame, me equivoqué’, se enojó peor y se terminó yendo de noche de casa. Me había bloqueado del teléfono, no tenía forma de hablar con él”, recordó, mientras detallaba que había intentado mantener un vínculo cercano. “Le digo ‘¿podemos hablar? Tenemos dos hijas’. Y él me dice ‘no, no, con vos no quiero hablar’”, cerró.