Juan Carlos I está atravesando horas decisivas en su vida. Luego de verse obligado a radicarse en Abu Dabi, por los constantes escándalos que protagonizó, el rey emérito y padre de Felipe VI está evaluando la posibilidad de regresar a España. Esto ha despertado las alarmas en la realeza española.



Para los actuales monarcas de España, Felipe VI y Letizia, no es muy agradable que el rey emérito regrese a su tierra de origen. Ellos son conscientes que Juan Carlos I genera demasiadas polémicas para su gusto, por lo que intenta persuadir su decisión. La menos interesada en su regreso es Letizia, quien ha hecho muchos esfuerzos por limpiar el nombre de la corona.





La esposa de Felipe VI considera que lo mejor para la realeza española es que su suegro, Juan Carlos I no vuelva, al menos por el momento. Pese a lo difícil que es ir en contra de uno de los monarcas más fuertes dentro de la corona, Letizia ha demostrado tener carácter y dejó en claro que para ella no es una muy buena idea. informa Voces Críticas



Sin embargo, Juan Carlos I no ha parado de presionar a su hijo Felipe VI para que le permita regresar; esto ha puesto al actual rey de España en graves problemas. Él quiere que su padre esté en España, pero a su vez sabe que no es lo más conveniente, y que lo mejor sería que, primero, llegue un nuevo gobierno al poder español.





El rey emérito, Juan Carlos I está a gusto en Abu Dabi, sobre todo después de la llegada de Froilán, pero también es cierto que extraña residir en su país y a sus seres queridos. Según fuentes cercanas al monarca, estaría dispuesto a sobornar a los reyes de España diciendo que solo quiere poner en orden sus papeles, pasar tiempo de calidad con la familia y reorganizar sus asuntos legales.