Lionel Messi volvió a ganar el premio The Best como el mejor jugador del mundo. Es el segundo que se lleva el argentino en su carrera. La decisión se tomó por votación de distintos referentes del deporte, pero una en particular desató la polémica.

En la votación del premio The Best que ganó Lionel Messi participaron 211 capitanes, 211 seleccionadores, periodistas y aficionados. Entre todos estos, la ‘Pulga’ fue el elegido para ganar el premio.

Más allá de los deseos de distintos fanáticos, hubo una votación que generó polémica en España. Se trata de la de David Alaba, figura reconocida del Real Madrid y capitán de la selección austriaca.

El jugador votó por Lionel Messi, estando Karin Benzema nominado. Esto desató la bronca de los fanáticos del Real Madrid que llegaron a pedir que se lo aparte del equipo ante su elección.

Luego de varias horas de críticas y hostigamiento por su elección. David Alaba compartió un mensaje en sus redes sociales sobre lo ocurrido. Allí el jugador aclaró que si bien aparece su nombre, el voto se decidió en conjunto con toda la selección de Austria.