A pesar de haber sido eliminada de Gran Hermano, Daniela Celis logró convertirse en una de las participantes más populares de esta edición. Tanto es así que la joven de Morón ya tiene a varios pretendientes famosos intentando conquistarla. Hace unos días, L-Gante compartió un video con una indirecta y ahora Daniela confesó que también le mandó mensajes por Instagram.

Mientras “Pestañela” se debate si continuar una relación amorosa con Thiago, compañero que conoció dentro de la casa más famosa del país, el cantante de cumbia 420 hizo público su interés por la “exhermanita” y causó furor con una indirecta que le dedicó. Elián compartió en sus redes un video que subió Daniela a TikTok bailando al ritmo de Session en el Barrio #8, uno de los últimos hits del cumbiero. En este marco, L-Gante escribió: “Si pinta…”, un mensaje claramente dirigido hacia la morocha.

L-Gante le mandó un mensaje a Daniela de Gran Hermano, pero ella no le respondió

Este lunes 27 de enero, Daniela visitó el programa de streaming que conducen Stefano de Gregorio, Tupi Saravia, La Tía Sebi y Julieta Puente. Allí, la jugadora rompió el silencio, opinó sobre los avances del músico e incluso reveló que le mandó un mensaje privado por Instagram.

“Si te invita a salir (L-Gante), ¿Sería tu tipo? ¿Le darías una chance?, aprovecharon para preguntarle los conductores. “Chances tienen todos, no tengo un tipo en especial (…) Si lo conozco y si la persona me enamora, por supuesto nos sentamos a tomar un café. Pero si no conozco a alguien es difícil”, explicó Daniela en el programa Biri Biri, del canal República Z.

Ante esta respuesta, Sebastián Manzoni se encargó de indagar con mayor profundidad y logró que la entrevistada confesara que el intérprete de “Bar” le mandó un mensaje. “Hace mucho no tocaba el teléfono y me di cuenta de que hay actualizaciones nuevas y hay un modo que vos mandas mensajes y cuando los ven se eliminan”, dijo Celis en referencia al modo efímero. Los presentes interpretaron sus palabras y entendieron que L-Gante le envió un mensaje efímero por Instagram. Al preguntarle directamente si fue así, Daniela contestó con una sonrisa tímida: “Solamente voy a decir eso”.

Finalmente, la exparticipante del programa más visto de la televisión argentina también comentó que el mensaje fue un audio “cortito”. Según contó, solo pudo escucharlo una vez debido a la nueva configuración de la plataforma, pero confesó que aún no le respondió.