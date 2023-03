Para nadie es un secreto que uno de los hombres más apetecidos del mundo del espectáculo es sin duda Cristiano Ronaldo conocido mundialmente en el mundo deportivo como el CR7. Por ser un destacado futbolista es que lo han relacionado con muchas mujeres famosas que han deseado tener una noche de pasión con el deportista.

Sin embargo, recientemente una nota de Voces Críticas reveló que Cristiano Ronaldo le habría sido infiel a Georgina Rodríguez quien es madre de sus dos últimas niñas, después de que una famosa modelo chilena llamada Daniella Chávez compartiera en su cuenta Twitter la noticia que ella mantuvo una fogosa relación con el delantero.

“Solo fue sexo nada más y eso fue hace tiempo, específicamente en el 2015, callé hasta donde pude”, fue la explosiva nota que dejó la ex conejita de playbol sobre el jugador portugués dejando en claro que en ese tiempo él se encontraba soltero.

Pero no conforme con esta relevante confesión, Daniella donde la modelo recibió miles de críticas de los seguidores de la empresaria, quienes indicaron que no era necesario divulgar esa información en estos tiempos, ya que eso pasó hace ocho años y ahora no veían el motivo de exponer a Cristiano Ronaldo.

Ante las irónicas declaraciones de la modelo, muchos le recriminaron su absurda confesión, por lo que los fans de la Jaca le aseguraron que Cristiano Ronaldo tiene una hermosa mujer, luchadora, madre ejemplar. Mientras que otros decían “Georgina es belleza natural, no necesita operarse ni ser una mujer artificial”, desatando con esos halagos hacia la pareja del portugués el enojo de Daniella.

A lo que respondió la chica de manera muy sarcásticas a los mensajes de los usuarios contra la actual pareja de Cristiano Ronaldo:“jajajaja, tiene algo así como siete operaciones. Como se ve que no la conocen. En su rostro solo tiene 10 tratamientos de belleza”, cuestionando brutalmente la apariencia de la mujer del astro portugués.