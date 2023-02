La ex Miss Universo, Ximena Navarrete está atravesando sus últimas horas de embarazo. El nacimiento de su bebé está próximo a suceder y, mientras tanto, ella aprovecha para experimentar con su cuerpo. En esta oportunidad tomó una decisión sumamente arriesgada, que compartió con sus miles de seguidores en Instagram.



La belleza mexicana es una gran fanática de los cambios de imagen. Hace pocos días optó por un cambio radical en su pelo, cambiándole el tono y ahora fue por todo y transformó su cara por completo. La ex Miss Universo alteró el color de sus ojos y, aunque parezca un cambio pequeño, su nueva tonalidad la hace lucir muy diferente. Informa Voces Críticas





Ximena Navarrete lució unos increíbles ojos verdes, que la ayudan a resaltar sus hermosos rasgos. Su nuevo look dejó sin palabras a sus fanáticos, quienes no paraban de señalar lo diferente que lucía su cara con este nuevo color. Sin dudas, la modelo sabe cómo sacarle provecho a su belleza, porque este nuevo tono y el cambio de look en su pelo le combinan a la perfección.



Ante la sorpresa de sus seguidores, la mexicana aclaró que solo se trató de un pequeño cambio y que puede volver a la normalidad de sus ojos en cualquier momento. A su vez, agradeció al equipo de trabajo que le realizó el trabajo. Navarrete aclaró que esta es la forma en la que ella más se divierte, jugando con su aspecto y su estilo.





Al parecer, Ximena Navarrete está atravesando unas horas de mucha ansiedad, producto del futuro nacimiento de su bebé. La modelo mexicana está sumamente inquieta, y es por esa razón que aprovecha a jugar con su apariencia. Seguramente, luego del nacimiento de su hijo, ya no tendrá tanto tiempo disponible para divertirse así.