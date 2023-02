No caben dudas queAntonella Roccuzzo es una de las mujeres más bellas del mundo, lo cual quedó demostrado en las múltiples ocasiones en las que ella apareció en público acompañando a Lionel Messi.

La rosarina siempre intentó estar a la altura de las circunstancias y no pasar desapercibida en los eventos en los que su marido es protagonista principal, como ocurrió en la gala de entrega de premios The Best.

Sencillez y sensualidad son dos de las características que distinguen a la esposa de Messi frente a otras mujeres de futbolistas, que buscan sobresalir en otros ámbitos y quedan expuestas de mala manera en los medios de comunicación.

En la ocasión, la mujer del campeón del mundo lució un vestido negro ajustado al cuerpo, con lo que pudo hacer notar su espléndido físico. Algunos detalles destacados fueron el cuello alto y las hombreras.

No obstante, lo que llamó la atención de los presentes y los internautas que siguieron la entrega de premios vía redes sociales fue el bolso que llevó Antonella Roccuzzo, con lo cual marcó la diferencia notable ante el resto.

Se trata de un accesorio con forma de rosa, que está valuado en 4950 euros. El mismo pertenece a la firma Dolce & Gabanna, una de las preferidas de Antonella, ya que tiene varias prendas de la misma.