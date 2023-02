La ausencia de Cristiano Ronaldo en los premios ‘The Best‘ llamó la atención de todos. El protagonista de la ceremonia sin dudas fue Lionel Messi, su mayor rival, ya que ganó el premio a mejor jugador del 2022 y esto no le gustó nada al ex jugador del Manchester United.

Sin embargo, el delantero portugués no iba a permitir quedar en segundo plano y llevó a cabo un plan para opacar al capitán de la Albiceleste. En ese contexto, el ‘Bicho’ buscó superar a la ‘Pulga’ en este insólito récord.

Lo cierto, es que Cristiano Ronaldo siempre busca de alguna manera ser el centro de atención. En el último tiempo lo ha sido, pero no por lo que él quisiera, sino que fue por su bajo rendimiento en su nuevo equipo, el Al-Nassr.

En ese sentido, el ex jugador del Real Madrid buscó atraer las miradas de otra manera más allá de lo futbolístico y buscó su mejor joya para lucirla: un exclusivo reloj de la marca Jacob and Co.

El delantero del equipo árabe se mostró con una pieza exclusiva de la marca, un Caviar Flying Tourbillon ‘Tsavorites’ en oro blanco de 18k. Lo impresionante es la exorbitante suma de dinero que el futbolista desembolsó para conseguirlo. InformaVoces Críticas.

El modelo está valuado en 780.000 dólares y se trata de una pieza limitada por lo que son pocos quienes poseen el reloj, entre ellos, Cristiano Ronaldo. De esta manera, al mostrarse con la joya, definitamente llamó la atención de todos y se hizo hincapié en que Lionel Messi no cuenta con ese modelo.