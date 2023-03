No todo ha salido como esperaba para la actriz Meghan Markle, quien se llevó una decepcionante sorpresa al ver que el principe Harry contaba con tan poco dinero que ella tenía que seguir buscando contratos para asumir sus gustos excesivos y los de sus hijos según reveló un experto real.

Asimismo, y en concordancia con la decepción, el autor que escribió el libro “Revenge: Meghan, Hardy and the War Between the Windsors” menciona a la actriz como una joven obsesionada y desesperada por el dinero, por lo que indica que jamás imagino que Harry valdría mucho más de lo que es actualmente, por lo que ahora debe compensar la falta de ingresos aceptando contratos.

Por otro lado, el mismo autor indica que la pareja tampoco la tiene fácil porque Meghan solo quiere viajar en Cadillacs y Jets privados, lo que es conllevar un estilo de vida de muy alto costo que no tienen cómo permitirse actualmente, y mucho menos luego de abandonar a la Familia Real.

De hecho, durante un tiempo el príncipe Harry y Meghan Markle fueron financiados por la herencia del Ducado de Cornualles del Rey Carlos, hasta que finalmente desistieron de sus obligaciones dejando de percibir la enorme cantidad de 2 millones 300 mil libras esterlinas al año aproximadamente.

Sin embargo, según la misma pareja esta suma de dinero solo cubría el 95% de los gastos de oficina, mientras que el 5% restante eran de sus ingresos anuales provino de la Subvención Soberana anual que está financiada por los contribuyentes y que está en manos de los miembros más antiguos de la Familia Real.