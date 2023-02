Letizia ha sido víctima de las transparencias de nuevo, ya que mientras posaba para las cámaras de un importantísimo evento, su atuendo dejó ver más de lo esperado. El rey Felipe VI se vio avergonzado.

Mientras la Casa Real está centrada en el futuro de sus niñas, Leonor y Sofía, donde pronto la menor se irá a estudiar a Gales y la mayor volverá para celebrar su mayoría de edad, Letizia desafortunadamente desvió la mirada a su persona luego de usar un vestido hermoso, pero demasiado transparente.

Ni más ni menos, el hecho sucedió en un evento súper formal a la que la reina asistía junto a la infanta Margarita y su esposo. Fue cuando Letizia se paró frente a las cámaras y los flashes comenzaron a iluminarla que pudimos ver la ropa interior real de la reina.

Cada mujer sabe el bochorno que genera esta situación, mucho más si el evento está rodeado de personas importantísimas de todo España. En este caso, le tocó a ella vivirlo luego de una mala elección de colores en su ropa interior. ¿Habrá sido elegida a último momento o alguien habrá querido hacerle una maldad?

Creo que se le pedía más transparencia en sus cuentas, no en sus ropas. Letizia celebra sus 50 con vestido de lentejuelas de Nina Ricci #powerdressing #protocolo pic.twitter.com/wZdWdC4wRi — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) September 16, 2022

Hermoso es el diseño de Nina Ricci que lució la mujer, un vestido negro y largo hasta los pies, ajustado al cuerpo, mangas largas, cuello redondo y decorado con lentejuelas azules acompañado de una cartera de mano de Magrit. Una sonrisa despampanante podía verse en su cara, tan blanca como su ropa interior visible por culpa de las transparencias.

Felipe por su parte, no pudo evitar enfocar su vista en la situación que se estaba manifestando frente a muchas personas y evitar decir palabra. Claro, nadie podría hacer nada en ese momento para que la vergüenza no recaiga en la reina. Esperemos que sus asesores no vuelvan a cometer el mismo error otra vez.