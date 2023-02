Cristiano Ronaldo fue el gran ausente en la gala de los premios The Best. El jugador del Al-Nassr no estuvo nominado a mejor jugador del mundo en el premio que ganó Messi y tampoco formó parte del once ideal elegido por la FIFA.

Cristiano Ronaldo es sin dudas una de las leyendas más grandes que tiene el fútbol en su historia. El jugador supo brillar en Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora lo hace en Al-Nassr.

Pero así como su figura brilla cuando el jugador está presente, también se hace notar su ausencia. Esto pasó en la gala de los premios The Best, en la que Messi ganó el premio al mejor jugador del mundo. Pero Ronaldo, no estuvo nominado, ni tampoco en el equipo ideal de FIFA.

Ante esta situación, CR7 respondió en sus redes sociales. El jugador subió una foto a su Instagram en la que se lo ve entrenando en Arabia. El jugador ignoró por completo la entrega de premios y el triunfo de Messi. El delantero se muestra enfocado en Al-Nassr.

Esto sorprende ya que Cristiano Ronaldo es uno de los máximos ganadores del premio The Best. Se quedó con dos ediciones consecutivas. Primero en 2016 y luego en 2017. Con el premio que tuvo Messi en la última edición, igualó al Portugués en distinciones obtenidas.

Cristiano Ronaldo tampoco participó de la votación en los premios. Al jugador le correspondía dar su punto de vista por ser el capitán de la selección de Portugal. Su lugar fue ocupado por Pepe, compañero del “Bicho” en el seleccionado.