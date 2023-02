Tamara Falcó se encuentra organizando los últimos detalles de su boda. Mientras la marquesa de Griñón resuelve los pormenores de su gran fiesta de matrimonio, su pareja, Íñigo Onieva, llevó adelante la organización de su despedida de soltero, una de las celebraciones más tradicionales antes de una boda. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la actitud de Tamará ante este festejo.



Al parecer, la hija de Isabel Preysler no confía del todo en su prometido. Tamara no se olvida que casi se termina todo entre ellos, debido a una infidelidad por parte de Íñigo. Por esta razón, la futura esposa de Onieva decidió invitar a la despedida de su esposo a dos personas de su absoluta confianza, con el objetivo de que vigilen atentamente su comportamiento.





Entre los preparativos de su boda, que se llevará a cabo el próximo ocho de julio, Tamara Falcó no quiso perder de vista a su pareja, quien decidió organizar la típica pero muy polémica despedida de soltero. Si bien Tamara también tendrá una celebración similar, quien está en el ojo de la tormenta es el novio, debido a su comportamiento en el pasado. El entorno cercano a Falcó aseguró que ella no ha vuelto a recuperar la confianza en su pareja.



Lo que más preocupa a la marquesa de Griñón es la actitud de su pareja. A Íñigo parece atraerle mucho el mundo de la noche, las fiestas y los excesos; y Tamara tiene miedo de que pudiera ocurrir algún episodio que ponga en riesgo su relación amorosa. Por esta razón, le habría pedido a dos personas de su entera confianza que no pierdan de vista a su prometido. Informa Voces Críticas





Tamara Falcó es muy consciente que los medios esperan encontrar en alguna situación comprometedora a Íñigo Onieva y, además, ella sabe que no soportara una mala actitud por parte de su pareja, por lo que llegó a la conclusión que, en lugar de darle libertad, lo mejor es mantenerlo bien controlado. En cuanto a Íñigo, todo indica que está dispuesto a aceptar la nueva actitud de su pareja.