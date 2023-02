Hace pocos días, Barbie Vélez se convirtió en madre por primera vez con Salvador y recibió el apoyo incondicional de su madre: la actriz y productora Nazarena Vélez. Desde el primer momento, ha estado presente en todo el proceso y el cuidado del bebé. Incluso compartiendo en sus redes sociales el minuto a minuto de su llegada al mundo.

En las últimas horas, Nazarena fue tildada de “sobreprotectora” por una usuaria de Instagram. La panelista de LAM no dudó en responderle con un video a través de su propia cuenta.

“Nada que explicar y entiendo, pero con sobreproteger a tu niña y al bebé no hacés nada bueno, ya que facilitar todo eso no es bueno. Si los chicos no pueden dormir, que no lo hagan. Ellos quisieron ser padres y eso también es parte de serlo”, criticó la seguidora.

Además le aconsejó que se “corriera un poco de ese lugar” y que los dejara hacer las cosas por sí mismos. “Parte de amar es ayudarlos a crecer”, continuó la mujer con dureza. Al parecer, a Nazarena Vélez no le cayó nada bien el comentario y compartió la captura en su historia.

Nazarena Vélez con su nieto Salvador.

“Eviten mandar mensajes haciéndose las ‘sabelotodo’. Pienso hacer lo que se me canta y proteger/sobreproteger a los míos todo que pueda”, dijo la actriz que se mostró molesta, pero también agradeció las demostraciones de afecto por parte de otros seguidores.

A través de sus redes, Nazarena Vélez siguió grabando una serie de historias en las que dejó en claro que todo lo que hace es “bajo el consentimiento y pedido” de la pareja, y que siempre estará ahí para darles una mano en lo que necesiten. “Me nace del alma, del corazón. Me chupa un huevo no dormir”, expresó.

Para cerrar, apuntó contra la mujer que la criticó: “Pero, señora, cállese la boca. ¿Cómo no la voy a ayudar a mi hija si lo puedo hacer? ¡Cállese la boca!”