La ausencia de Cristiano Ronaldo en los premios FIFA ‘The Best‘ llamó la atención de todos los espectadores. Sin embargo, lo que causó más sorpresa fue cuando se conoció la noticia de que el portugués no había formado parte de la votación.

En el último tiempo, el delantero de Al-Nassr ha llevado la cinta de capitán en la Selección de Portugal, por lo tanto, debía ser parte del conjunto de personas que votaban para definir, entre otras cosas, al mejor jugador del mundo de 2022, pero él no lo hizo y llamó la atención de todos.

Quien tomó el lugar de Cristiano Ronaldo como miembro del jurado fue Kepler Lim, conocido como Pepe. Lo cierto, es que durante el Mundial de Qatar, el ex jugador del Real Madrid fue capitán en todos los partidos, menos en los de octavos y cuartos de final, en la cual la cinta fue portada por el defensor de Portugal.

La razón de la ausencia de Ronaldo comenzó a generar muchísimas especulaciones. Entre ellas, que el ‘Bicho’ no habría votado debido a que se retirará de su Selección, un impactante motivo que sorprendería a todos su fanáticos.

Lo cierto, es que desde el combinado portugués no han comunicado la noticia de que Cristiano Ronaldo no será el más el capitán de la Selección de Portugal, por lo que todo indicaría un posible retiro por parte del delantero. InformaVoces Críticas.

Por su parte, Pepe, quien tuvo que votar para definir al mejor jugador del 2022, eligió a Kylian Mbappé. Además, su terna fue completada por Luka Modric y Karim Benzema. Sin embargo, más allá de sus votos, el premio ‘The Best’ terminó siendo entregado a Lionel Messi.