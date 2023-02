No es secreto para nadie que la relación entre la reina Letizia y el rey Felipe tuvo que atravesar muchos altibajos para llegar al excelente matrimonio que es hoy en día, y es que vale recordar que en el pasado tuvieron muchos problemas por el comportamiento del hijo del rey Juan Carlos.

Por lo que la reina Letizia para no volver a vivir esos horribles momentos ha tomado una decisión que alejará de una vez por todas a la mujer que ha querido empañar su matrimonio, a pesar que han pasado varios años.

Bien sabemos que la esposa del rey Felipe se caracteriza por ser una mujer minuciosa, detallista por lo que no se le escapa ningún detalle, no solo con la alimentación y educación de sus dos hijas, sino también está muy pendiente de la actitud tan amable de Felipe para no terminar pasar por un mal momento.

Es por ello que para no estar en el ojo de la prensa como la destruida, la reina Letizia con el fin de evitar un presunto engaño por parte del rey Felipe con una mujer que ha intentado conquistarlo en diferentes ocasiones y ha hecho lo imposible por estar presente en cada evento que ofrece el monarca.

Para evitar un problemático encuentro la reina Letizia quien ya sufrió bastante rumores de infidelidades por parte del soberano, decidió vetar en todas los eventos oficializados por el palacio a la presentadora de televisión Adriana Abenia, la mujer que ha estado muy interesa en conquistar el corazón del rey Felipe.

En ese sentido, y para no vivir lo que está viviendo la reina Sofía, la reina Letizia se anticipó ante cualquier tipo de engaño por parte de su esposa y tomó la firme determinación dejando al rey Felipe sin palabras y avergonzado ante la insinuante enamorada.