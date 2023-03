El Mundial conseguido por la Selección Argentina en Qatar el 18 de diciembre de 2022 será difícil de olvidar, tanto para los hinchas como para los jugadores que fueron parte del proceso mundialista.

Ya pasaron casi dos meses del título y varios futbolistas tuvieron un cambio muy fuerte en su vida. Uno de ellos es Nahuel Molina Lucero,que jugó los 7 partidos y anotó un gol ante Países Bajos en Cuartos de Final con un asistencia de lujo de Lionel Messi.

“Todavía no me acostumbré a que me digan campeón del mundo. Que todos te lo estén recordando en todo momento es algo muy lindo, una satisfacción enorme.Me cambió la vida. Lo que conseguimos fue algo único, me marcó muchísimo. Ahora es otra vida totalmente. Es el sueño de todos los jugadores”, comenzó el lateral en diálogo con TyC Sports.

Luego, comentó su gol ante los holandeses, con una asistencia imposible del “10”: “Ese pase es increíble… No lo pude hablar con él, no se lo pregunté.Es que fue todo una locura el día a día ahí adentro. No busqué preguntarle, sino disfrutar el momento, mi primer gol, la victoria con la Selección.Ya va a haber oportunidad para preguntárselo“.

“Tengo toda la ropa de la final. Me traje todo. Después conseguí pasto de la cancha, la red.Los botines están todavía con la tierra pegada.Manoteaba lo que podía. Los botines no se usan más, no se tocan más”, reveló el surgido en Boca.

“Conseguimos la llave de la eternidad. Haber logrado este tercer título de Argentina es algo que va a quedar para la historia y lo vamos a llevar siempre en el corazón“, concluyó.