El príncipe Harry impactó al mundo entero tras lanzar su primera autobiografía. Las polémicas anécdotas que allí contó el esposo de Meghan Markle dejaron a más de uno sumamente sorprendidos. Recientemente, la actriz norteamericana, Courteney Cox salió a hablar respecto a una experiencia de Harry que la involucraba.



Cuando el duque de Sussex confesó que consumió hongos alucinógenos en una fiesta que se hizo en casa de la actriz de Friends, todos fueron detrás de Courteney Cox para ver qué tenía para decir. Sin embargo, la actriz esperó un tiempo prudencial antes de hablar sobre este polémico episodio. Informa Voces Críticas





Para sorpresa de muchos, Courteney habló sobre el príncipe Harry, quien la expuso revelando dicha anécdota, y dijo que le resulta una persona sumamente agradable. Además, la protagonista de Friends dio detalles sobre esa noche en su casa y expresó que el esposo de Meghan Markle no pasó una noche en su residencia, sino que se instaló por varios días.



En cuanto al consumo de drogas alucinógenas, la actriz recalcó que en su fiesta no hubo ese tipo de hongos que mencionó Harry, aunque el público no quedó muy convencido. Además, Courteney agregó que no ha leído el libro del duque de Sussex pero que le resultaría muy interesante hacerlo, mostrando la buena energía que existe entre ellos.





Por último, Courteney Cox prefirió no hablar sobre el supuesto enamoramiento del príncipe Harry hacia ella, aunque sí declaró que se lo cruzó hace no mucho tiempo, en una fiesta de un amigo de ambos, pero que prefirió no acercarse a saludar porque él estaba rodeado de otros amigos.