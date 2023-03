Luego de que Lionel Messi ganase el premio The Best al mejor jugador del año según la FIFA, algunos curiosos posaron sus ojos sobre Cristiano Ronaldo. Es que, con este logro, el argentino logró alcanzar la marca que había establecido el portugués, quien hasta ayer era el único jugador en haber conseguido dicho galardón dos veces a lo largo de su carrera.

Para colmo, es la primera vez en varias temporadas que CR7 ni siquiera es convocado a la premiación, que debió verla desde el sillón de su casa. Sin embargo, el astro luso, a pesar de haber tenido un 2022 bastante por debajo de sus expectativas, terminó respondiendo de la manera que mejor sabe.

Lo cierto es que el año pasado no fue el mejor de la carrera de Cristiano Ronaldo. Luego de irse por la puerta de atrás del Manchester United, club en el que supo ser ídolo, pasó la mayor parte de la temporada mirando los partidos desde el banco: incluso, durante el Mundial de Qatar, donde Portugal terminó decepcionando al irse en los cuartos de final ante Marruecos.

De todas maneras, es indudable que, a sus 38 años, CR7 es historia viva en el fútbol. Ya habiendo demostrado en sus años anteriores su capacidad de medirse a la par con el mejor jugador de la historia, hoy en día, alejado de la élite, sigue acaparando las miradas gracias a su talento con la pelota.

Tan es así, que ya volvió a encontrar su mejor versión en Al-Nassr, el club árabe al cual arribó luego del Mundial de Qatar. Tras un inicio un poco a los tumbos, ya comenzó a marcar historia en el fútbol saudí tras lograr un hattrick y un póker en tan solo 5 encuentros que viene disputando.

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 28, 2023