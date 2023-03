La elección de R´Bonney estuvo llena de una gran polémica que desató una discusión, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. El favoritismo se vió muy marcado hacia la estadounidense desde el principio. Y el desenlace final lo corrobora, al alcanzar la corona universal dejando atrás a la venezolana Amanda Dudamel, quien era la favorita de la audiencia.

Su comportamiento hasta ahora, ha sido un poco desobediente, ya que no quiere seguir los preceptos marcados por la organización, sino que quiere continuar su vida sin cambio alguno. Ha dejado claro que no dejará de lado su empresa de moda y diseño. Esto claramente no ha caído bien en la organización Miss Universo, ya que las exigencias que tiene el certamen llevan años de tradición.

Pero eso no es todo, el camino a seguir para que una chica obtenga un premio de belleza, no solo se centra en lo hermosa y preparada que se encuentre. La figura juega un papel muy importante a la hora de presentarse en un certamen. Para R´Bonney Gabrielno fue diferente, su dieta durante meses, antes del evento, fue muy estricta y de muy pocas calorías.Informa Voces Críticas.

La dieta que sigue R´Bonney Gabriel consta de los siguientes platillos: Para el desayuno, un par de huevos y avena, para almorzar camarones hervidos y judías verdes, en la merienda barras de arroz y para la cena salmón a la plancha con verduras. No pareciese muy exigente la dieta, pero comer todos los días lo mismo es algo que aburre a cualquiera.

Gabriel desea continuar con su rutina de alimentación durante su reinado para mantener su figura, pero lo titánico de su menú es que come lo mismo durante días y desea llevar toda la comida consigo a donde quiera que vaya. Si le toca viajar, organiza una cava de refrigeración para poder tener al alcance lo que debe comer.

Los certámenes de belleza, así como también, las pasarellas de la moda, exigen a las chicas unas medidas corporales específicas, lo que las hace ser algo maniáticas con sus comidas. La alimentación debe ser balanceada y rica en proteínas, para mantener la energía activa en nuestro cuerpo.